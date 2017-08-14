حلمي النمنم: التمسك بالثقافة أساس النهوض بالمنطقة العربية

كتبت- نسمة فرج:

أعرب حلمي النمنم، وزير الثقافة، عن سعادته بملتقى القاهرة لفنون الخط العربي، وبالمشاركين والنماذج الفريدة التي قدمت في افتتاح ملتقى الخميس الماضي.

وأضاف النمنم، اليوم الاثنين، خلال كلمته التي ألقاها على المسرح الصغير بدار الأوبرا، في حفل ختام ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي في دورته الثالثة، أن الوطن العربي ليس في حالة جيدة كما يحظى بمناخ سياسي رهيب والنجاة من هذا تكمن في التمسك بالثقافة العربية.

واستطرد قائلا: "الحديث عن الثقافة العربية تبدأ من الحرف العربي، لأنه هو أساس حضارة وثقافة".

يتضمن حفل الختام إعلان أسماء الفائزين بجوائز الملتقي، بالإضافة للتكريمات، على أن يستمر المعرض حتى 24 أغسطس الجاري بقصر الفنون.

كان وزير الثقافة قد افتتح يوم الخميس الماضى الملتقى، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، بحضور الدكتور أحمد الشوكي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى بقصر الفنون بالأوبرا.

وتشارك في الملتقى 22 دولة عربية وأجنبية، من بينهما "العراق، والسعودية، وسوريا، وتونس، والمغرب، ولبنان، والأردن، وماليزيا، ونيجيريا، والصين، وفلسطين، والكويت، وتايلاند"، فيما يشارك من الفنانين المصريين: إبراهيم أبو السعود محمد، وإبراهيم أحمد بدر، وأحمد حسين الجداوي، وأحمد حسني الشيخ، وأحمد سعيد، وأشرف حسن، وسماح محمد، وسعاد محمد، وحنان البهنساوي، وحمدي عبدالعظيم، وعاطف الشقيري، ومروة المنسي، ونبيهه الرفاعي، ويارا جمال.

كما يشارك من الفنانين العرب: أحمد هشام الدين "ماليزيا"، وأحمد العمري "العراق"، وأنس تركماني "سوريا"، وتيريز يارز "لبنان"، وخليل الكوفحي "الأردن"، وسهيلة زكرى "الجزائر".