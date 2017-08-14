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مصدر يكشف سبب مطالبة "نادي القضاة" بحظر بث الجلسات إعلاميًا

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مصراوي Masrawy

مصدر يكشف سبب مطالبة "نادي القضاة" بحظر بث الجلسات إعلاميًا

10:19 م الإثنين 14 أغسطس 2017

كتب – طارق سمير:
قال مصدر قضائي بنادي القضاة، إن سبب مطالبة "النادي" لمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، بمنع بث الجلسات إعلاميًا، جاء لقيام البعض بالتعليق على طريقة إلقاء المستشارين لمنطوق الحكم خلال القضايا الكبرى، وترصّدهم لأخطاء لغوية أو لطريقة الصياغة الخاصة بالقضاة.

وأضاف المصدر –الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن النادي لم يعقد جلسة بالنادي لمناقشة الطلب، لكن تم تمريره والحصول على موافقة القضاة.

وأشار المصدر إلى أن نادي القضاة سيقدم مقترح بمادة تمنع بث الجلسات إعلاميًا خلال مناقشة مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لافتًا إلى أنه من ضمن مسؤوليات "النادي" الحفاظ على استقلال القضاء وهيبته.

كان وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، تسلم قرارًا من مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، يفيد بالموافقة على وقف بث جلسات المحاكمات إعلامياً، استجابة لطلب مقدم من نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لتحقيق هذه الخطوة حفاظًا على قيم وتقاليد القضاء الراسخة.

ووافق مجلس القضاء الأعلى على طلب نادي القضاة وخاطب وزير العدل بتفعيل قرار سابق له في 2010، بمنع بث الجلسات إعلامياً.

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مصراوي Masrawy

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