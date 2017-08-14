مقتل ستة جنود باكستانيين جراء انفجار قنبلة في عيد الاستقلال

اسلام آباد - (د ب أ)

ذكر مسؤولون أن قنبلة مزروعة على جانب طريق استهدفت قافلة تقل جنود تابعين لقوات أمن شبه عسكرية في جنوب غرب باكستان اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل ستة جنود وإصابة عدة آخرين بجروح.

ووقع الهجوم في منطقة هارنوي بإقليم بلوشستان فيما تحتفل البلاد بالعيد السبعين لانتهاء الحكم الاستعماري البريطاني في شبه القارة الهندية في عام 1947.

وجرى نقل اثنين من الجنود المصابين إلى أحد المستشفيات في كويتا عاصمة الاقليم بحسب خان واسيه المتحدث باسم سلاح حرس الحدود.

وقال واسيه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف من كويتا : لقد كانت قنبلة قوية وأن إحدى المركبات دمرت تماما.

وهذا هو ثاني هجوم يستهدف قوات الأمن في الإقليم خلال ثلاثة أيام بعد مقتل ثمانية جنود وسبعة مدنيين جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق أمس الأول السبت.

يذكر أن بلوشستان المتاخم لكل من أفغانستان وإيران يعد أكبر أقاليم باكستان وأكثرها اضطرابا.

ويواجه الإقليم تهديدات متعددة من قبل الجهاديين مثل طالبان والجماعات الطائفية السنية التي تستهدف المسلمين الشيعة والمتمردين الوطنيين الذين يسعون لتحرير إقليمهم من حكم إسلام أباد.