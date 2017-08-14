التعليم العالي: 12 عملية جراحية لمصابي حادث قطاري الإسكندرية

كتب- محمد قاسم:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء الاثنين، تقريرا قدمه الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية بشأن حادث تصادم قطاري الإٍسكندرية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، في بيان لها الاثنين، أن التقرير أشار إلى أن عدد الحالات بالمستشفيات الجامعية الثلاثة (الميرى ـ سموحة للطوارىء ـ الحضرة الجامعي للعظام) بلغ 26 حالة من إجمالى 83 دخول بنسبة 31,3%.

وأوضح التقرير أن عدد الحالات بالمستشفى الميري الجامعي الآن 6 حالات، منهم: "5 بالعناية المركزة، وحالة واحدة بالمستشفى التعليمي".

وتضمن التقرير أيضًا أن مستشــفى سمــوحة للطوارىء لديها 7 حالات منهم: "5 حالات بالعناية المركزة، وحالتين بالقسم الداخلي".

وأشار التقرير أيضًا إلى أن عدد الحالات بمستشفى الحضرة الجامعي للعظام 13 حالة، حيث تم إجراء 12 عملية جراحية ما بين شرائح ومسامير للعظام، وتم تأجيل الحالة الأخيرة لحين ارتفاع نسبة الهيموجلوبين.