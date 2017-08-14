أخبار عاجلة

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس الكيني يطالب بإنهاء الاحتجاجات ضد انتخابه والاحتكام للقضاء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيس الكيني يطالب بإنهاء الاحتجاجات ضد انتخابه والاحتكام للقضاء

09:18 م الإثنين 14 أغسطس 2017

الرئيس الكيني يطالب بإنهاء الاحتجاجات ضد انتخابه والاحتكام للقضاء

الرئيس الكيني أوهورو كينياتا

نيويورك - )أ ش أ(

دعا الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينجا إلى حث أنصاره على إنهاء احتجاجاتهم في الشوارع والتقدم بمزاعمه حول تزوير الانتخابات الرئاسية إلى القضاء، وذلك في محاولة لتهدئة الأزمة بعد أعمال العنف والشغب التي تشهدها البلاد منذ أيام على خلفية الانتخابات، والتي قُتل وأصيب فيها العشرات.

وقال كينياتا، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الكينية نيروبي، اليوم الاثنين: "أعتقد حقا أنه ليس هناك كينيا واحدا في أي مكان يريد أن يرى العنف والنهب والمظاهرات التي تنتهي إلى تخريب الممتلكات .. لكن إذا كان هناك من يشعرون بالظلم وليسوا راغبين في قبول (نتائج الانتخابات)، فهناك أيضا إجراءات موضوعة بموجب الدستور"، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وفاز كينياتا بولاية رئاسية ثانية وأخيرة مدتها خمس سنوات، بعد إعلان فوزه في الانتخابات التي جرت قبل أيام بحصوله على نسبة 3.54% من أصوات الناخبين، مقابل 7.44% لمنافسه أودينجا.

وتقول المعارضة الكينية إن الانتخابات شهدت أعمال تزوير لصالح كينياتا، لكن مراقبي الانتخابات من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي أكدوا أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة، وأنها لم تشهد أي دليل على وقوع تزوير.

وشهدت بعض مناطق نيروبي وأجزاء من غرب كينيا أعمال شغب واشتباكات بين أنصار المعارضة والشرطة الكينية احتجاجا على نتائج الانتخابات خلال الأيام الأخيرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، حيث بلغ عدد القتلى خلال الأيام الأربعة الأخيرة 17 شخصا، وفقا للصليب الأحمر الكيني.

وكان أودينجا، الذي خسر في الانتخابات الثلاث الأخيرة قد دعا أنصاره، أمس، إلى الدخول في إضراب عن العمل ورفض النتائج الرسمية للانتخابات، الأمر الذي لم يلق قبولا واسعا بين الكينيين.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميركل تعارض ربط استقبال اللاجئين بالحصول على مساعدات مالية

    أخبار

  • لاجئون منسيون في سجن سابق على جزيرة ساموس اليونانية

    أخبار

  • وزيران بريطانيان يقترحان مرحلة انتقالية بعد خروج بلادهما من الاتحاد

    أخبار

  • وزير الخارجية بيحث مع المبعوث الأممي الأزمة الليبية

    أخبار

إعلان

9b8b45463d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟