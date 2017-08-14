غدًا.. توقيع بروتوكول بين "التضامن" ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة

القاهرة- (أ ش أ):

تشهد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح غد الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي يأتي في إطار التعاون بين الجانبين لدعم قدرات وجهود الوزارة في تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية باستهداف عدد من مؤسسات الأيتام بالتنسيق مع إدارة الدفاع الاجتماعي بالوزارة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، أن البروتوكول المزمع توقيعه يستهدف تحسين برامج إعادة التأهيل للوصول إلى جميع الأطفال في مؤسسات الرعاية التي ستدخل ضمن البروتوكول وإنشاء برنامج لإعادة إدماج الأطفال في تلك المؤسسات.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم داخل وخارج مؤسسات الرعاية لدعمهم في 3 جوانب مختلفة وهي: الاجتماعي-النفسي، والقانوني والاقتصادي وكذلك تحسين قدرة الإدارة والموظفين في المؤسسات المختارة لضمان تنفيذ معايير جودة الرعاية التي اعتمدتها وزارة التضامن الاجتماعي عام 2015.