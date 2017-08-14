الصين تحذر الولايات المتحدة من مغبة شن حرب تجارية ضدها

بكين - (أ ش أ)

حذرت الصين، الولايات المتحدة من مغبة شن حرب تجارية ضدها.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ، في تعليق على التقارير الإخبارية بشأن التكهنات بأن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يطالب فيه مكتبه التجاري بالنظر في البدء بالتحقيق في احتمالات أن تكون الصين تقوم بسرقة التكنولوجيا والملكية الفكرية الأمريكية.

وقالت هوا إنه في ظل تزايد المصالح المتشابكة بين الصين والولايات المتحدة، لن تؤدي الحرب التجارية بينهما إلى أي نتيجة، ولن يفوز فيها أي من الطرفين، مؤكدة أن العلاقة التجارية بين البلدين تقوم على مبدأ الفوز المشترك، لهذا فإنه من الضروري لهما أن يتعاملا مع أي خلافات بينهما أو أي مخاوف تنتاب أحدهما من خلال الحوار ومن منظور حماية النمو الصحي والسليم للعلاقات الاقتصادية المشتركة.

وأضافت أن الصين تولي أهمية كبيرة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وأن هذا الأمر واضح من خلال صياغتها للقوانين واللوائح التي تسعى من خلالها إلى القضاء على الانتهاكات ورفع مستوى الوعي العام بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وحثت الولايات المتحدة على أن تقيّم بشكل موضوعي الخطوات المتقدمة والإيجابية التي اتخذتها الصين في هذا الصدد والإنجازات الاقتصادية التي نجحت في أن تحققها من خلال الابتكارات المحلية.