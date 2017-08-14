4 مصابين بينهم صينيان في تصادم بطريق "العين السخنة - القطامية"

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل مستشفى السويس العام، أجنبيين يحملان الجنسية الصينية و2 آخرين، مساء اليوم الاثنين، أصيبوا في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى أجرة (ميكروباص)، على طريق "العين السخنة - القطامية".

تلقى مدير أمن السويس، اللواء محمد جاد، تلقى إخطارًا من ادارة تأمين الطرق، بإصابة شخصين يحملان الجنسية الصينية، وشابين مصريين في حادث تصادم، وتبين أن المصابين الصينيين كانا يستقلان سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم 60624 ملاكي السويس، واصطدمت بأخرى ميكروباص من الخلف قرب بوابة الرسوم.

وكشفت المعاينة وسؤال الشهود العيان أن الحادث نتج عن السرعة الزائدة التي كانت تسير بها السيارة الملاكي واصطدمت بالخلف بالسيارة الميكروباص، ثم اصطدمت مجددًا بالجدار الخرساني الفاصل بين الطريقين.

وأسفر الحادث عن إصابة "ك. ش" 52 سنة، مدير الشركة المصرية الصينية، و" ش. ف " 46 سنة موظف بالشركة، يحملان الجنسية الصينية، كما أصيب شابين آخرين من ركاب الميكروباص.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى السويس العام أن المصابين حالتهم مستقرة، ولحقت بالصينين جروح وسحجات بالجسد وكدمات، ويعاني أحدهما اشتباه كسر بالعمود الفقري، بينما لحقت إصابات طفيفة بالراكبين المصريين.​