ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية في الشرقية والقليوبية

الشرقية - فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، اليوم الإثنين، من ضبط 5 عاطلين، متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف النقالة والدراجات البخارية بالمنطقة الحدودية بين المحافظتين.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لمباحث منيا القمح، عن: "عادل. أ. ت" وشهرته "عادل أبو ضوي" 30 عامًا، مطلوب للتنفيذ عليه في 5 قضايا "تبديد"، و"إسلام. م. ع" وشهرته "إسلام شيكا" 25 عامًا، سبق اتهامه في قضيتي "سرقة"، و"أحمد. م. ع" 31 عامًا، و"حلمي. أ. م" 27 عامًا، و"أحمد.الـ.ع" وشهرته "أحمد عزازي أبو عيسى" 21 عامًا، سبق اتهامه في قضيتي "سلاح"، و"إيهاب. ط. ع" 21 عامًا، سبق اتهامه في قضيتي "قتل وسرقة"، و"إبراهيم. م. م" وشهرته "إبرهيم عطا" 30 عامًا، سبق اتهامه في قضيتي "زنا وسلاح"، وجميعهم عاطلين، مُقيمين بمحافظة القليوبية، كونوا تشكيلاً عصابيًا لسرقة المواطنين بالمنطقة الحدودية بين الشرقية والقليوبية.

فور التأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين من الأول إلى الخامس، وبحوزتهم سلاح ناري "بندقية آلية" و7 طلقات لذات العيار.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب وقائع سرقة 3 دراجات بخارية، وهاتفين نقالين، وإصابة شخصين بطلق ناري.

ضُبطت المسروقات بإرشاد من المتهمين، وحرر عن ذلك المحضر رقم 11 / 329 أحوال منيا القمح لسنة 2017.​