استقالة جماعية لمسؤولين بمديرية الصحة في بني سويف

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كتب – محمد حفيظ

تقدم الدكتور حسن حسان مدير مستشفى سمسطا المركزي ونائباه باستقالة جماعية من مناصبهم إلى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في بني سويف اليوم الاثنين.

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وكشف المستقيلون أنهم اتخذوا قرارهم بسبب عدم تعاون مديرية الصحة معهم، متهمين مسئولي الصحة بالتقصير في عملهم، مما تسبب في نقص المستلزمات الطبية بمستشفى سمسطا المركزي.

وأشار الأطباء أيضا إلى أنهم تقدموا بالاستقالة نتيجة عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد زملائهم الغير متعاونين في العمل بالمستشفى، مما تسبب في كثرة الغياب وعدم تواجد أطباء عظام بالمستشفى على مدار 4 أيام متتالية، وخلو المستشفى من نواب الجراحة مما تسبب في نقص الخدمة الصحية بالمستشفى.