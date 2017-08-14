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مصادر تكشف لـ«التحرير» أسرار نقل مصنعين للزيوت والغزل من كفر الشيخ

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مصادر تكشف لـ«التحرير» أسرار نقل مصنعين للزيوت والغزل من كفر الشيخ مصادر تكشف لـ«التحرير» أسرار نقل مصنعين للزيوت والغزل من كفر الشيخ

التحرير

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كتب - عمرو الشامي

كشفت مصادر خاصة أسباب قرار نقل مصنعي «الغزل والنسيج» و«الزيوت والصابون» من مكانهما بكفرالشيخ إلى مدينة بلطيم.

وقالت المصادر التي رفضت نشر اسمها لـ"التحرير" اليوم الاثنين إن محافظة كفر الشيخ تدرس نقل المصنعين لإنشاء مشروع إسكان اجتماعي كبير على مساحتهما التي تقدر بعشرات الأفدنة.

ووجه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ بتشكيل لجنة لدارسة نقل المصنعين إلى مدينة بلطيم أو إلى المنطقة الصناعية بالبرلس، واستغلال مكان المصنعين في مشاريع للنفع العام، لخدمة أهالي ومواطني المحافظة.

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وكلف المحافظ كمساعده المهندس علي عبدالستار بتشكيل لجنة المعاينة بالتنسيق مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومقابلة نائبي مجلس الإدارة بالمصنعين، ومعاينة الأماكن المقترح النقل إليهما.

بدوره أعلن عبدالستار عن أن اللجنة المشكل عاينت على الطبيعة المنطقة الأولى ببلطيم على الطريق الدولي الساحلي ضمن مساحة 417 فدانا أملاك الدولة لنقل المصنعين إليها، وأبدى نائبا الشركة القابضة إعجابهما بالموقع الجديد الذي يتميز بقربه من الطريق الدولي الساحلي.


 

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التحرير

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