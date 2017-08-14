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بعد انقطاع 50 عاما.. السيسي في تنزانيا بملفات تنمية وأمن ومياه

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بعد انقطاع 50 عاما.. السيسي في تنزانيا بملفات تنمية وأمن ومياه بعد انقطاع 50 عاما.. السيسي في تنزانيا بملفات تنمية وأمن ومياه

التحرير

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ندعم تنمية حوض النيل دون إضرار بمصالحنا 
تنسيق جهود مكافحة الإرهاب والفساد 

في زيارة هي الأولى لرئيس مصري منذ ١٩٦٨، وصل الرئيس عبد الفتاح اليوم إلى دار السلام، في مستهل زيارته لتنزانيا، حيث استقبله  الرئيس جون ماجوفولي وكبار المسئولين التنزانيين، وعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس التنزاني، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وعزف السلامان الوطنيان، واستعرض حرس الشرف، حيث أوضح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس التنزاني رحب بزيارة الرئيس، مشيراً إلى ما تعكسه تلك الزيارة التاريخية من عمق وتميز العلاقات بين الدولتين وما يجمعهما من روابط تاريخية ممتدة، وأعرب الرئيس التنزاني عن تقدير تنزانيا  وشعبها لمصر باعتبارها مهد الحضارة، مشيداً بإسهامات المصريين المتنوعة في مختلف مناحي الحياة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنزانيا6

كما أشاد الرئيس التنزاني بمستوى العلاقات الثنائية بين وتنزانيا، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في الدولتين. وأعرب الرئيس التنزاني عن تقديره للدعم الفني الذي تقدمه مصر لبلاده في مجالات بناء القدرات والتدريب ومشروعات حفر الآبار وغير ذلك من مجالات الدعم التنموي، وتطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية في المجالات المختلفة كالسياحة والتصنيع الدوائي، فضلاً عن تطوير مستوى التعاون بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية من خلال إنشاء مجزر مصري ضخم في تنزانيا بهدف تلبية الاحتياجات المصرية من اللحوم والاستفادة من الثروة الحيوانية الكبيرة في تنزانيا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنزانيا4

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وأضاف يوسف أن الرئيس أعرب خلال المباحثات عن اعتزاز مصر بعلاقاتها مع تنزانيا وما يجمع البلدين من تاريخ مشترك في الدفاع عن قضايا القارة الأفريقية والسعي لتحقيق مصالحها، مشيراً إلى أن سياسة مصر الخارجية تقوم على عدم التدخل في شئون الدول الأخرى، وعدم التآمر، والعمل لحل الخلافات من خلال الحوار البناء والتعاون لتحقيق السلام والتنمية.
 
كما أكد الرئيس تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع تنزانيا في مختلف المجالات في ضوء المقومات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها كلا الدولتين، وأهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص في كل من مصر وتنزانيا، منوهاً إلى الأنشطة الناجحة التي يقوم بها عدد من الشركات المصرية العاملة في تنزانيا، وتطلع مصر للعمل مع الجانب التنزاني على زيادة حجم التعاون بين الشركات المصرية والتنزانية في مجالات المزارع المشتركة وتصنيع المنتجات الزراعية وصيد الأسماك والثروة الحيوانية والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والتعدين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنزانيا3

وأضاف السفير علاء يوسف أن المباحثات بين الرئيسين شهدت تناول عدد من الموضوعات منها جهود تحقيق التنمية في دول حوض النيل، حيث أكد الرئيس أن مصر تدعم أشقائها في دول حوض النيل بالقدرات والخبرات الفنية المصرية لتحقيق التنمية في هذه الدول، مشيراً إلى حرص مصر على تحقيق أكبر استفادة من نهر النيل لجميع دول الحوض، دون الإضرار بمصالح مصر المائية، ومراعاة شواغلها في هذا الشأن، خاصة وأن موضوع مياه النيل يعد مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر.
 
ومن جانبه أكد الرئيس التنزاني تفهم بلاده الكامل لأهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، كونه يمثل المصدر الأساسي للمياه في مصر، وأعرب عن ثقته في قدرة دول حوض النيل على التوصل لتوافق يرضي جميع الأطراف.

الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنزانيا1

ووفقا للمتحدث الرسمي فأن اللقاء شهد تباحثاً حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية، حيث أكد الرئيسان أهمية تفعيل التعاون الأمني والعسكري بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة مع ما يمثله الإرهاب من مخاطر على أمن واستقرار مختلف الدول.
 
كما وجه الرئيس السيسي الدعوة للرئيس التنزاني للمشاركة في المؤتمر الدولي للشباب، ومنتدى "أفريقيا 2017"، المقرر عقدهما في شرم الشيخ في نوفمبر وديسمبر المقبلين، وقد رحب الرئيس التنزاني بالدعوة مؤكداً تطلعه لزيارة مصر.
 
كما اتفق الرئيسان على تطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الفساد، وتفعيل اللجنة المشتركة بين الدولتين وانطلاق اجتماعاتها  في أقرب وقت، بهدف تعزيز التعاون بين مصر وتنزانيا بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

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التحرير

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