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«أصحاب المخابز»: ننتظر فتح باب دفع التأمين نهاية الأسبوع الحالي

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«أصحاب المخابز»: ننتظر فتح باب دفع التأمين نهاية الأسبوع الحالي «أصحاب المخابز»: ننتظر فتح باب دفع التأمين نهاية الأسبوع الحالي

التحرير

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بعد غلق الباب أمام أصحاب المخابز لدفع ثمن الدقيق، وفقا لقرار وزير والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، الخاص بإعادة ترتيب منظومة الخبز ودفع ثمن الدقيق لمدة ثلاث أيام مقدما، اتخذ أصحاب المخابز قرارهم بالامتناع عن السداد.

لا نستطيع الدفع

وقال محمد علي، صاحب مخبز بشارع الجمهورية بالقاهرة، إن القرار لا يصب في صالح أصحاب المخابز، وإن أصحاب المخابز لا يستطيعون الدفع مقدمًا، مؤكدًا أن المعاملات القديمة ونظام الأمانة أفضل.

وأضاف علي، أن بعض أصحاب مخابز قرروا الانسحاب من المنظومة؛ لعدم قدرتهم على السداد، ويبحثون الإجراءات التي تمكنهم من ذلك.

وفي حين، ذكر عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز بالقاهرة، أنه تواصل مع الوزير بشأن فتح الباب أمام أصحاب المخابز لدفع التأمين مجددا، ووعده بفتحه نهاية الأسبوع الحالي.

وذكر حماد، فى تصريحات لـ"التحرير"، أن باب الدفع أغلق الثلاثاء الماضي، وعدد كبير من أصحاب المخابز لم يدفعوا.

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القرار ملزم

وزير التموين أكد أن القرار الجديد ملزم للجميع، وتم الاتفاق مع الشعبة العامة لأصحاب المخابز والتعاقد بشأنه، بالتوافق مع أصحاب المخابز، ولا مجال لمخالفة القرارات المتعاقد عليها.

وأكد المصيلحي، في المؤتمر الصحفي المنعقد قبل إطلاق التعديلات الأخيرة على منظومة الخبز، أن الجميع يعمل لصالح المواطن، ومنع التلاعب بمقرراته من الدعم.

يذكر أن 60 مليون مواطن من بين 81 مليون يصرف لهم الدعم، بطاقاتهم بها 4 أفراد، ما يعني حصول أغلب الأسر المصرية على 16 رغيفًا مدعمًا يوميًا أو ما يقابله من النقاط بواقع 3.20 جنيه يوميا.

وتستهلك سنويا نحو 14. 6 مليون طن من القمح، بينها 9.6 مليون طن مخصصة لإنتاج الخبز المدعم ، حيث تعد مصر أكبر دول العالم استيرادا للقمح.

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التحرير

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