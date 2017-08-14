علي جمعة: شراء السيارة مقدم عن الحج لأنها من الضروريات

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الاستطاعة في الحج تعني أن يكون الإنسان قد استوفى الضروريات من مسكن ووسيلة انتقال وأموال تكفي أسرته التي يعُيلها لحين عودته من أداء المناسك.

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وأضاف جمعة، خلال لقائه مع بلانامج «الله أعلم»، المذاع على قناة «سي بي سي»: «الضروريات لا تتعلق بالاستطاعة، فعلى من يفكر في أداء مناسك الحج أو العمرة أن يكفيها أولًا»، متابعًا: «كان المسلم لا يحج إلا بعد أن يكون له فرسه أو إبل تساعده على الانتقال، وفي زمننا هذا يكون شراء السيارة مقدم عن الحج لأنه من الضروريات والأساسيات» مستكمل: «أسوأ شيء أن تضيع من تعولهم ».