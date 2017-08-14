إيطاليا تقرر إعادة سفيرها إلى مصر بعد 14 شهرا من سحبه

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ذكرت وكالة "روسيا اليوم" في خبر عاجل، على موقعها الالكتروني، منذ قليل، أن إيطاليا قررت إعادة سفيرها إلى مصر، بعد سحبه، في أبريل 2016، على خلفية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأصدرت النيابة العامة في مصر، منذ قليل، بيانا صحفيا، أكدت فيه أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، استعرض مع نائب عام روما جيوسبي بينياتوني، في اتصال هاتفي، اليوم، مستجدات التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، حيث تضمن الحديث تفاصيل سؤال بعض ضباط الشرطة عن تحرياتهم التي أجروها عقب بلاغ نقيب الباعة الجائلين بالقاهرة، وكذلك جهود استرجاع البيانات الخاصة بكاميرات المراقبة بمحطة مترو الأنفاق التي تواجد بها "ريجيني" والتي عهد بها إلى شركة أجنبية وهو الإجراء الذي اتفق على مشاركة الجانب الإيطالي فيه.

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وكان ريجيني قد اختفى من شوارع القاهرة، في 25 يناير 2016، وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب شديد في حفرة على مشارف العاصمة المصرية في الثالث من فبراير.