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كباتن الأهلي للاعبين: «مباراة المصري بعنوان نكون أو لا نكون»

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كباتن الأهلي للاعبين: «مباراة المصري بعنوان نكون أو لا نكون» كباتن الأهلي للاعبين: «مباراة المصري بعنوان نكون أو لا نكون»

التحرير

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عقد الرباعي عماد متعب وحسام غالي وشريف إكرامي وحسام عاشور، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبي المارد الأحمر، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، في نهائي كأس .

وشدد قائدي الأهلي على اللاعبيين ضرورة تحقيق اللقب الغائب عن دولاب إنجازات المارد الأحمر لمدة 10 سنوات.

وقال متعب نصًا للاعبين "المباراة بعنوان نكون أو لا نكون.. ويجب تحقيق البطولة لأنها غابت كثيرًا عنا لنهديها لجمهور الأهلي".

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وطالب حسام غالي ببذل أقصى مجهود عند اللاعبين لتحقيق البطولة، لتكون مسك ختام لقائد الأهلي ورفع البطولة الأخيرة له بقميص الأهلي، قبل الرحيل للنصر السعودي.

ويلتقي الأهلي مع المصري في الساعة الثامنة من مساء غدٍ، الثلاثاء، على ملعب برج العرب في الدور النهائي من بطولة كأس مصر.

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التحرير

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