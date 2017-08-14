«قاهر رؤساء الأندية».. ما لا تعرفه عن «بيتسوركا» مدرب الزمالك المحتمل

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حضر الرومانى فيكتور بيتسوركا، المدير الفنى السابق لفريق اتحاد جدة السعودي، إلى القاهرة مساء أمس، للتفاوض مع مسئولي نادي الزمالك حول توليه المسئولية الفنية للفريق الأبيض.

علمت «التحرير» أن شقيق منصور البلوي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، السابق كان وراء ترشيح «بيتسوركا» لتولي تدريب فريق الزمالك بالموسم الكروى الجديد.

وتواصل مرتضى منصور، رئيس النادي القلعة البيضاء مع شقيق منصور البلوي، وأبلغه الأخير أن الروماني مدرب لديه سيرة ذاتيه قوية وكان مدربًا للعميد في الفترة الماضية.

ويستعرض لكم «التحرير» السيرة الذاتية للمدرب الروماني..

بعد أن أعتزل كرة القدم توجه "بيتسوركا" إلى التدريب في موسم 1991–92، وأصبح مساعدًا لمدرب ستيوا بوخارست في ذلك الموسم، وفي موسم 1994–1995 أصبح مدربًا لنادي يونيفرسيتاتي كرايوفا، وفي عام 1996 قام بتدريب منتخب رومانيا تحت 21 سنة وقادهم إلى التأهل لبطولة أوروبا تحت 21 عام.

بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 1998، تم إسناد مهمة قيادة منتخب رومانيا لكرة القدم لبيتسوركا، وساعدهم على التأهل إلى بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2000، ولكنه أقيل من تدريب المنتخب قبل بطولة أمم أوروبا بسبب مشاجرته مع اللاعبيين جورجي هاجي وجورجي بوبسكو.



ورحل بيتسوركا لتدريب ستيوا بوخاريست في ديسمبر 1999، وفاز بالدوري الوحيد في مسيرته التدريبية عام 2001 ولكنه استقال في 2004 بعد خلاف مع رئيس النادي لأنه أراد رحيل لاعب من الفريق عكس رغبة بيتسوركا، ليقرر الأخير الاستقالة.

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بعد الرحيل عن ستيوا عاد بيتوركا لقيادة منتخب رومانيا، محققًا انتصارات ودية على العملاقين ألمانيا وإسبانيا، وعلى التشيك في تصفيات كأس العالم 2006، وعلى هولندا في تصفيات يورو 2008.

وفي يورو 2008، تعادل بيتوركا مع فرنسا 0-0 ومع إيطاليا 0-0، إلا أن الخسارة من هولندا 2-0 تسببت في خروج رومانيا من الدور الأول.

وفشل بيتوركا في التأهل إلى كأس العالم 2010 في مجموعة ضمت ليتوانيا وجزر الفارو وفرنسا وصربيا والنمسا وهو ما تسبب في إقالته.

وفي 2010، قاد بيتوركا ستيوا ويونيفارسيتاتيا كرايوفا مرة أخرى دون تحقيق جديد، قبل أن يعود لمنتخب رومانيا عام 2011 ولكنه رحل في 2014 لتدريب نادي الاتحاد السعودي لمدة عامين ونصف بقيمة 4 مليون يورو ثم أقيل من نادي الاتحاد وخلفه المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وجاء سبب الإقالة بعد أن تعرض بيتسوركا لانتقادات بعد استبعاده لنجوم الاتحاد الأعلى محمد نور وحمد المنتشري بسبب عصيانهم إجراءات التدريب.