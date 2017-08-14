​بدء تنسيق الدبلومات الفنية بحد أدنى 60%

كتب- محمد قاسم:

فتح موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، مساء الاثنين، الباب أمام الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام (الثانوية العامة + سنتان) الناجحين من الدور الأول" حتى 21 أغسطس الجاري.

وبلغ الحد الأدنى لتسجيل رغبات طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الـ3 سنوات ونظائرها التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق 60% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية75 % فأكثر، كما تقرر قبول الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الـ5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها بنسبة 60% فأكثر، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة تمريض التابعة لوزارة الصحة 75% فأكثر.

كانت وزارة التعليم العالي أعلنت قبول قبول الحاصلين على تلك الشهادات في الجامعات والمعاهد العليا بنسبة 10% من أعداد المقبولين من طلاب الثانوية العامة، مؤكدة أن ثلثي هذه النسبة من الحاصلين على الدبلومات الخمس سنوات والثلث للحاصلين على الشهادات الفنية نظام 3 سنوات.

وأكدت الوزارة أن فتح موقع التنسيق لتسجيل الرغبات على عدة شرائح، حيث تكون الشريحة الأولى يومي الثلاثاء والأربعاء للحاصلين على مجموع نسبته 75% فأكثر، والخميس والجمعة للحاصلين على مجموع نسبته 70% فأكثر، والسبت والأحد للحاصلين على مجموع نسبته 60% فأكثر.

وأوضحت إلى أن معامل التنسيق بالجامعات ستكون متاحة لتسجيل رغبات الطلاب مجانا، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وذكرت الوزارة، أن موقع التنسيق يتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات للعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع، وتمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج، موضحة أن موقع التنسيق سيظهر للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة على أن يختار من بينها.