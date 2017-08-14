أخطاء-نرتكبها-عند-تنظيف-أسناننا-بالفرشاة

رغم أن إستخدام الفرشاة في تنظيف الأسنان أصبح روتينا في حياتنا، إلا أن طبيعة التنظيف الأمثل للأسنان غاية لا يدركها الكثيرون. هنا نصائح من أجل تصحيح أكثر الأخطاء شيوعا لدى استخدامنا فرشاة الأسنان.

بالرغم من أن تنظيف الأسنان بالفرشاة أصبح من البديهيات في حياتنا اليومية، إلا أن كثيرين لا يزالون يرتكبون أخطاء في استخدام الفرشاة، بحسب ما نشر موقع تسان بورستين تست (zahnbuersten-tests) المتخصص بصحة الأسنان. إليك أكثر الأخطاء شيوعا في استخدام الفرشاة وبعض النصائح من أجل صحة أمثل لأسناننا.

استخدام فرشاة أسنان غير مناسبة

يوصي أطباء الأسنان باستخدام فرشاة متناسبة وحجم الفم، ذات مقبض مريح بالنسبة لليد، كما أنه من المفضل أن لا تكون الفرشاة ذات شعيرات خشنة حتى لا تخدش الأسنان ويفضل استخدام الفرشاة ذات الأسنان الناعمة إلى المتوسطة.

عدم استخدام طريقة تنظيف صحيحة

الكثيرون يبدؤون عادة بتنظيف نفس السن في كل مرة يستخدمون بها الفرشاة، كما أنهم عادة ينتهون بنفس السن في كل مرة. إن ذلك يعد من الأمور السيئة، لأنه لا يضمن توزيعا جيدا للمعجون على الأسنان، كما أنه يضمن نظافة السن الأول دائما ويهمل نظافة السن الأخير، وهو ما قد يؤدي إلى إتلافه.

تنظيف الأسنان بقوة

تحريك الفرشاة بعنف من الممكن أن يؤذي الأسنان أو اللثة، كما أن تحريك الفرشاة بقوة ممكن أن يؤدي إلى تورم اللثة أو انحسارها، حيث يبدأ نسيج اللثة في التقلص من فوق الأسنان. إذا نزفت اللثة بعد أن تنظف أسنانك بالفرشاة فقد يكون هذا مؤشرا على أنك تستخدم قوة كبيرة أثناء استخدام الفرشاة.

تنظيف الأسنان أقل أو أكثر من اللازم

تنظيف الأسنان ليس مرة واحدة فقط بل هو مرتان على الأقل، كما أنه يجب ألا تقل مدة استخدام الفرشاة عن 3 دقائق، ومن المفضل تنظيف الأسنان في حال تناول السكريات. إلا أن تنظيف الأسنان لمرات عديدة في اليوم، ولفترة أطول من اللازم قد يتسبب في تهيج اللثة وإزالة طبقة مينا الأسنان.