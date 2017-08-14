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مسؤول ليبي: السفارة الهولندية تعود قريبا إلى العاصمة طرابلس

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مصراوي Masrawy

مسؤول ليبي: السفارة الهولندية تعود قريبا إلى العاصمة طرابلس

07:58 م الإثنين 14 أغسطس 2017

مسؤول ليبي: السفارة الهولندية تعود قريبا إلى العاصمة طرابلس

السفارة الهولندية

طرابلس - (د ب أ)
بحث مسؤولو وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دوليا)، اليوم الإثنين، مع نائبة سفير هولندا لدى ليبيا مونيكا كروزليوس، في العاصمة طرابلس، ترتيبات عودة السفارة الهولندية للبلاد في منتصف سبتمبر القادم، وفتح أبوابها في أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في تصريح لمدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، جلال العاشي، لوكالة الأنباء الرسمية، التابعة لحكومة الوفاق.
وقال "العاشي" ، في التصريحات الي اوردها موقع "بوابة أفريقيا )، إن هذه الخطوة تأتي في إطار العودة التدريجية لعمل بعض السفارات إلى البلاد.

وأضاف بأن عودة الاستقرار والأمن لطرابلس، يتيح لليبيا إعادة التواصل مع كافة الشركاء الدوليين والإقليميين.

وتابع العاشي أنه جرت مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

وفي صيف عام 2014، غادرت معظم البعثات الدبلوماسية طرابلس إثر تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية. وأعادت كل من تركيا وإيطاليا فتح سفارتيهما بطرابلس في يناير الماضي، في حين أبدت عدة عواصم عربية وغربية استعدادها للعودة إلى ليبيا فور توفر الظروف المناسبة.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

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