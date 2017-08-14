رئيس الوزراء: بدء الحوار المجتمعي مع النقابات لحل مشاكلهم وتأكيد دورهم
رئيس الوزراء: بدء الحوار المجتمعي مع النقابات لحل مشاكلهم وتأكيد دورهم
07:53 م الإثنين 14 أغسطس 2017
المهندس شريف إسماعيل
كتب- محمد غايات:
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن جلسات الحوار المجتمعي التي بدأتها الحكومة اليوم الاثنين، مع النقابات للتأكيد على دور النقابات في المرحلة الحالية باعتبارهم يمثلون فئات كثيرة في المجتمع.
وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن ممثلي النقابات طرحوا بعض الأفكار ومشاكل التي تواجههم، لافتًا إلى أنه سيتم حل جميع مشاكلهم.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن رؤساء النقابات اهتموا أن يكون هذا اللقاء مستمر لتعميق العمل النقابي، موضحًا أن مشاكل النقابات مرتبطة بمجال عملهم على سبيل المثال نقابة الصيادلة التي تعاني من مشاكل في بعض الأدوية.
وقال إسماعيل إنه سيلتقي مع ممثلي نقابات المعلمين والمهندسين والعلميين.
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