مالك حضانة يهتك عرض طفلين في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، النقاب عن حضانة غير مرخصة بأكتوبر، تعدى مالكها جنسيا على طفلين.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العقيد عصام نبيل، مفتش مباحث وسط أكتوبر، بتقدم ربة منزل ببلاغ أفادت بأن طليقها ترك نجليهما "يوسف"، 5 سنوات، و"أحمد"، 5 سنوات، بحضانة العلم والإيمان بمساكن عثمان.

وأمام المقدم فوزي عامر، وكيل فرقة مباحث أكتوبر، أكدت مقدمة البلاغ أنها تزور طفليها كل شهر، لافتة بأنها خلال زيارتها الأخيرة لهما، قررا بتعدي مالك الحضانة عليهما جنسياً، مشيرة إلى أنها عرضتهما على طبيب أكد تعرضهما لتعدٍ جنسي.

وتمكن المقدم مروان مشرف، رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، من ضبط مالك الحضانة "حمدان ع."، 41 سنة، الذي أقر بارتكاب الواقعة، وتبين أنها غير مرخصة وتابعة للأهالي.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.