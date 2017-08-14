أخبار عاجلة

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مالك حضانة يهتك عرض طفلين في أكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مالك حضانة يهتك عرض طفلين في أكتوبر

08:10 م الإثنين 14 أغسطس 2017

مالك حضانة يهتك عرض طفلين في أكتوبر

مالك حضانة يهتك عرض طفلين في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:
كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، النقاب عن حضانة غير مرخصة بأكتوبر، تعدى مالكها جنسيا على طفلين.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العقيد عصام نبيل، مفتش مباحث وسط أكتوبر، بتقدم ربة منزل ببلاغ أفادت بأن طليقها ترك نجليهما "يوسف"، 5 سنوات، و"أحمد"، 5 سنوات، بحضانة العلم والإيمان بمساكن عثمان.

وأمام المقدم فوزي عامر، وكيل فرقة مباحث أكتوبر، أكدت مقدمة البلاغ أنها تزور طفليها كل شهر، لافتة بأنها خلال زيارتها الأخيرة لهما، قررا بتعدي مالك الحضانة عليهما جنسياً، مشيرة إلى أنها عرضتهما على طبيب أكد تعرضهما لتعدٍ جنسي.

وتمكن المقدم مروان مشرف، رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، من ضبط مالك الحضانة "حمدان ع."، 41 سنة، الذي أقر بارتكاب الواقعة، وتبين أنها غير مرخصة وتابعة للأهالي.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تجديد حبس المتهمين باغتصاب "قاصرات الهرم" 45 يوما

    أخبار

  • القبض على عامل متهم بالاعتداء الجنسي على طفل بالخانكة

    أخبار

  • 8 يونيو.. الحكم على فرد أمن بمدرسة دولية متهم باغتصاب طفل بمدينة نصر

    أخبار

  • تأجيل محاكمة فرد أمن متهم بهتك عرض طفل داخل مدرسة دولية لـ 6 سبتمبر

    أخبار

إعلان

184c8517d2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟