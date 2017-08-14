ضبط مسؤول تموين سابق بكفر الشيخ استولى على 212 ألف جنيه

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، اليوم الإثنين، أن إدارة تموين مركز كفر الشيخ اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد مدير مكتب تموين قرية دقلت السابق، من خلال تحرير المحضر رقم 19151 لسنة 2017، جنح مركز شرطة كفر الشيخ، لثبوت استيلائه على مقررات تموينية بالمخالفة للقانون.

وكان المهندس عادل شهاب، مدير إدارة تموين مركز كفر الشيخ، شكل لجنة لفحص أعمال "م. ز. إ" مدير مكتب تموين قرية دقلت، طوال فترة 550 يومًا قضاها المذكور رئيسًا لهذا المكتب، تبين خلالها إصداره خطابات مزورة لذويه وأصدقائه عن طريق المجاملات، بغرض صرف مقررات تموينية وخبز بـ "ازدواج صرف".

وأكد مدير إدارة تموين مركز كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هذه اللجنة من خلال متابعتها أعمال مدير مكتب التموين السابق، رصدت استيلائه على 1210 رغيف خبز مدعم يوميًا خلال فترة عمله، بما أدى إلى إهدار للمال العام، بمبلغ ما أمكن حصره 212 ألف و294 جنيهًا فارق دعم.

وأشار إلى أن هذه اللجنة كشفت أيضًا امتناع رئيس مكتب التموين المشار إليه، تسليم البطاقات التموينية الذكية للمواطنين المربوطين على هذا المكتب، بعد تعدد شكواهم لإدارة تموين مركز كفر الشيخ، بعدم استلامهم بطاقاتهم الذكية، في حين أن الإدارة راجعت مع الشركة المختصة بإصدار هذه البطاقات، وتبين تسليمها للمكتب الذي كان كان يقوده.

وقال مدير إدارة تموين مركز كفر الشيخ إن مدير مكتب تموين هذه القرية استولى على عدد من البطاقات التموينية الذكية، ضبط بحوزته منها 28 بطاقة ذكية، بعد إخفاء بطاقات أخرى.

ومن خلال أعمال الفحص الخاصة بتلك البطاقات، تبين استيلائه على مقررات تموينية من خلال هذه البطاقات بمبلغ ما أمكن حصره 208 ألف جنيه، وأقر بتلك الواقعة، وكتب تعهد على نفسه برد هذا المبلغ.​