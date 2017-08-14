رويترز: إيطاليا تقرر عودة سفيرها إلى القاهرة

القاهرة – (مصراوي)

قالت وكالة أنباء رويترز إن إيطاليا قررت عودة سفيرها إلى مصر بعد عام من سحبه عقب مقتل الطالب جوليو ريجيني.



وغادر السفير الإيطالي مورتسيو ماساري، القاهرة في أبريل من عام 2016 بعدما استدعته روما عقب خلافات بسبب التحقيقات الجارية في قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني.

وجاء ذلك بعدما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم أيضًا، أن المحققين المصريين أرسلوا إلى إيطاليا نص تحقيقات جديدة بخصوص استجواب رجل الشرطة االذي قام بالتحقيق مع ريجيني قبل مقتله.

ونقلت الوكالة أن روما اعتبرت ما قام به الجانب المصري "خطوة للأمام" في التعاون بين الطرفين من أجل الوصول إلى الحقيقة في تعذيب ومقتل باحث الدكتوراة بجامعة كامبريدج وصاحب 28 عامًا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في لقاء سابق مع وفد إيطالي الشهر الماضي في القاهرة على أن الالتزام الكامل بالوصول إلى قتلة ريجيني، وشدد على أهمية استمرار التعاون بين المحققين المصريين والإيطاليين في هذه القضية.

وجرى اتصال تليفوني بين النائب العام المصري ونائب الجمهورية في روما، اليوم الإثنين، بغرض المشاركة والتشاور واطلاع الجانب الإيطالي على أخر مستجدات التحقيقات التي يتولاها فريق التحقيق من النيابة العامة المصرية عقب اللقاء السادس لوفدي النيابتين في شهر مايو الماضي.

ودار الحديث على وجه الخصوص في شأن سؤال بعض ضباط الشرطة عن تحرياتهم التي أجروها عقب بلاغ نقيب الباعة الجائلين بالقاهرة، وكذلك في شأن أنشطة استرجاع البيانات الخاصة بكاميرات محطة مترو الانفاق، والتي عُهد بها إلى شركة أجنبية، وهو الإجراء الذي اتفق على مشاركة الجانب الإيطالي فيه.