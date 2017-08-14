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مرتضى منصور يصطحب «بتسوركا» في جولة تفقدية (صور)

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مرتضى منصور يصطحب «بتسوركا» في جولة تفقدية (صور) مرتضى منصور يصطحب «بتسوركا» في جولة تفقدية (صور)

التحرير

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حرص رئيس نادي على اصطحاب الروماني فيكتور بتسوركا المدير الفني السابق لاتحاد جدة السعودي والذي اقترب من تولي قيادة الفريق لتفقد النادي ومنشأته.

ومن المقرر أن يعقد منصور جلسة مع «بتسوركا» في مقر النادي للتفاوض معه لقيادة الفارس الأبيض خلال الموسم المقبل وتوقيع العقود في حالة الاتفاق النهائي.

وعلمت "التحرير" أن شقيق منصور البلوي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، السابق كان وراء ترشيح "بيتسوركا" لتولي تدريب فريق الزمالك خلال بالموسم الكروى الجديد.

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وتواصل مرتضى منصور، رئيس النادي القلعة البيضاء مع شقيق منصور البلوي، وأبلغه الأخير أن الروماني مدرب لديه سيرة ذاتيه قوية وكان مدربًا للعميد في الفترة الماضية.

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التحرير

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