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"مستقبل وطن": جولة السيسي الإفريقية تعزز سبل التعاون بين دول القارة

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مصراوي Masrawy

"مستقبل وطن": جولة الإفريقية تعزز سبل التعاون بين دول القارة

07:07 م الإثنين 14 أغسطس 2017

المهندس أشرف رشاد

كتبت- مروة شوقي:

ثمن المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإفريقية، التي استهلها اليوم الاثنين بـتنزانيا وتستغرق 4 أيام، يزور خلالها دول رواندا، والجابون، وتشاد.

وقال رشاد، في بيان الاثنين، إن الجولة تعكس اهتمام بالقارة السمراء وعزمها علي تعزيز التعاون البناء والمثمر بالملفات الاقتصادية والسياسية والتجارية، وزيادة الروابط للتصدي للتحديات المشتركة التي تواجه دول القارة، والتوصل لحلول للمشاكل التي تجمع الشركاء.

وأوضح رئيس الحزب، أن السوق الإفريقية مناخ خصب للغاية وتضم بين طياتها ثروات ضخمة، وأن زيادة التعاون مع تلك الدول سيساهم في زيادة الاستثمارات وحجم التعازن التبادل الاقتصادي والتجاري.

ولفت رشاد، إلى أن تلك الجولة ستعزز من مساعي حل أزمة سد النهضة، واستعادة مصر لمكانتها اللائقة بها بالقارة الإفريقية والإقليمية.

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