أخبار عاجلة

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

2.1 مليار جنيه.. الحصيلة المتوقعة لتقنين أوضاع أراضي الدولة بوادي النطرون

Google+ Print

مصراوي Masrawy

2.1 مليار جنيه.. الحصيلة المتوقعة لتقنين أوضاع أراضي الدولة بوادي النطرون

07:14 م الإثنين 14 أغسطس 2017

2.1 مليار جنيه.. الحصيلة المتوقعة لتقنين أوضاع أراضي الدولة بوادي النطرون

المهندسة نادية عبده

 

البحيرة - أحمد نصرة:

صرحت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بأن إجمالى المبالغ المتوقع تحصيلها ثمنًا لأراضي الدولة المستردة التي تقدم واضعي اليد بطلبات لتقنين أوضاعهم عليها إلى الآن في وادي النطرون ستصل إلى 2,1 مليار جنيه.

وأضافت أن إجمالي عدد المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم على الأراضي الزراعية التي تم استردادها مؤخرًا بمركز وادي النطرون بلغ إلى الآن 700 متقدم على مساحة 40 ألف فدان، دفعوا 32 مليون جنيه؛ مقدم تحت حساب التقنين.

ونوهت المحافظ أنه تم توقيع أول 5 عقود ابتدائية على مساحة 200 فدان، وتم تحصيل مبلغ 4 ملايين و127 ألف جنيه تحت حساب 25 % من قيمة تلك الأراضي.

وفيما يخص أراضي المباني المستردة بوادي النطرون تقدم 462 من واضعي اليد على مساحة 140 ألفًا و 465 متر2 لتقنين أوضاعهم، ودفعوا مقدم الثمن لتلك الأراضي تحت الحساب، بمبلغ 3 ملايين جنيه.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إنشاء 9 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالبحيرة

    أخبار

  • 159 مدرسة جديدة تدخل الخدمة في العام الدراسي المقبل بالبحيرة

    أخبار

  • بروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة والإنتاج الحربي لتنفيذ عدد من المشروعات

    أخبار

  • شقيقان يشعلان النيران في عامل بسبب خلافات الجيرة في البحيرة

    أخبار

إعلان

e86faa407b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

أبرز عناوين الصحف العالمية

أبرز عناوين الصحف العالمية

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟