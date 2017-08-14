2.1 مليار جنيه.. الحصيلة المتوقعة لتقنين أوضاع أراضي الدولة بوادي النطرون

البحيرة - أحمد نصرة:

صرحت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بأن إجمالى المبالغ المتوقع تحصيلها ثمنًا لأراضي الدولة المستردة التي تقدم واضعي اليد بطلبات لتقنين أوضاعهم عليها إلى الآن في وادي النطرون ستصل إلى 2,1 مليار جنيه.

وأضافت أن إجمالي عدد المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم على الأراضي الزراعية التي تم استردادها مؤخرًا بمركز وادي النطرون بلغ إلى الآن 700 متقدم على مساحة 40 ألف فدان، دفعوا 32 مليون جنيه؛ مقدم تحت حساب التقنين.

ونوهت المحافظ أنه تم توقيع أول 5 عقود ابتدائية على مساحة 200 فدان، وتم تحصيل مبلغ 4 ملايين و127 ألف جنيه تحت حساب 25 % من قيمة تلك الأراضي.

وفيما يخص أراضي المباني المستردة بوادي النطرون تقدم 462 من واضعي اليد على مساحة 140 ألفًا و 465 متر2 لتقنين أوضاعهم، ودفعوا مقدم الثمن لتلك الأراضي تحت الحساب، بمبلغ 3 ملايين جنيه.