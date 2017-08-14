المنصورة - أ ش أ:

وافق مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في جلسته اليوم الاثنين على اعتماد كليتي طب الأسنان والتربية بجامعة المنصورة.

وقال الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة إنه تم تكليل جهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية طب الأسنان باعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد نتيجة وضع خطط طوال الأعوام السابقة لتطوير الكلية من مختلف النواحي الإدارية والفنية وتطوير العملية التعليمية والمعامل والتدريب العملي لطلاب الكلية.

وأشار إلى أنه تم هذا العام اعتماد كليتي طب الأسنان والتربية وتم تجديد اعتماد كليات الطب، الصيدلة، العلوم، التربية الرياضية، واعتماد برنامج المنصورة مانشستر الطبي بكلية الطب كما سبق اعتماد كليتي الزراعة والهندسة.

من جانبها، قالت الدكتورة أسماء عبد المنعم عميد كلية التربية إنه قد سبق الاعتماد تنفيذ خطط تطوير وضعت من خلاله إدارة الجامعة جدول زمني لتطوير الكلية والتقدم للاعتماد، مؤكدة أن الكلية تهتم دائما بالتطوير الشامل في مختلف القطاعات والعملية التعليمية داخل الكلية للوصل لخريج قوي ينافس محليا ودوليا ويستطيع الحصول على فرص عمل مميزة.​