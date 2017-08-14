أخبار عاجلة

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
أبرز عناوين الصحف العالمية -
حول العالم في 24 ساعة -
بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ -
ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة -
التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الثقافة يشهد حفل ختام ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي اليوم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الثقافة يشهد حفل ختام ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي اليوم

07:02 م الإثنين 14 أغسطس 2017

وزير الثقافة يشهد حفل ختام ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي اليوم

حلمي النمنم وزير الثقافة

كتبت- نسمة فرج:

يشهد حلمي النمنم، وزير الثقافة، حفل ختام ملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي في دورته الثالثة، "دورة شيخ الخطاطين محمد عبد القادر"، اليوم الاثنين، في تمام الساعة الثامنة مساء بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن حفل الختام اعلان أسماء الفائزين بجوائز الملتقي، بالاضافة للتكريمات، على أن يستمر المعرض حتي 24 أغسطس الجارى بقصر الفنون.

كان وزير الثقافة قد افتتح يوم الخميس الماضى الملتقى، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، بحضور الدكتور أحمد الشوكي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى بقصر الفنون بالأوبرا.

وتشارك في الملتقى 22 دولة عربية وأجنبية، من بينهما "العراق، ، سوريا، تونس، المغرب، لبنان، الأردن، ماليزيا، ونيجيريا، والصين، وفلسطين، والكويت، وتايلاند"، فيما يشارك من الفنانين المصريين: إبراهيم أبو السعود محمد، وإبراهيم أحمد بدر، وأحمد حسين الجداوي، وأحمد حسني الشيخ، وأحمد سعيد، وأشرف حسن، وسماح محمد، وسعاد محمد، وحنان البهنساوي، وحمدي عبدالعظيم، وعاطف الشقيري، ومروة المنسي، ونبيهه الرفاعي، ويارا جمال.

كما يشارك من الفنانين العرب: أحمد هشام الدين "ماليزيا"، وأحمد العمري "العراق"، وأنس تركماني "سوريا"، وتيريز يارز "لبنان"، وخليل الكوفحي "الأردن"، وسهيلة زكرى "الجزائر".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. ختام الدورة الثالثة لملتقى القاهرة لفنون الخط العربي

    أخبار

  • ملتقى القاهرة للخط العربي.. معزوفة موسيقية تحمل لحنًا عربياً

    أخبار

  • اليوم.. وزير الثقافة يفتتح فعاليات مهرجان القلعة في دورته الـ26

    أخبار

  • بالصور- ​النمنم والعناني يتفقدان متحف نجيب محفوظ

    أخبار

إعلان

43724ffbbb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة