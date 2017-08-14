وزير الثقافة يشهد حفل ختام ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي اليوم

كتبت- نسمة فرج:

يشهد حلمي النمنم، وزير الثقافة، حفل ختام ملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي في دورته الثالثة، "دورة شيخ الخطاطين محمد عبد القادر"، اليوم الاثنين، في تمام الساعة الثامنة مساء بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن حفل الختام اعلان أسماء الفائزين بجوائز الملتقي، بالاضافة للتكريمات، على أن يستمر المعرض حتي 24 أغسطس الجارى بقصر الفنون.

كان وزير الثقافة قد افتتح يوم الخميس الماضى الملتقى، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، بحضور الدكتور أحمد الشوكي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى بقصر الفنون بالأوبرا.

وتشارك في الملتقى 22 دولة عربية وأجنبية، من بينهما "العراق، السعودية، سوريا، تونس، المغرب، لبنان، الأردن، ماليزيا، ونيجيريا، والصين، وفلسطين، والكويت، وتايلاند"، فيما يشارك من الفنانين المصريين: إبراهيم أبو السعود محمد، وإبراهيم أحمد بدر، وأحمد حسين الجداوي، وأحمد حسني الشيخ، وأحمد سعيد، وأشرف حسن، وسماح محمد، وسعاد محمد، وحنان البهنساوي، وحمدي عبدالعظيم، وعاطف الشقيري، ومروة المنسي، ونبيهه الرفاعي، ويارا جمال.

كما يشارك من الفنانين العرب: أحمد هشام الدين "ماليزيا"، وأحمد العمري "العراق"، وأنس تركماني "سوريا"، وتيريز يارز "لبنان"، وخليل الكوفحي "الأردن"، وسهيلة زكرى "الجزائر".