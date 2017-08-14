دينا الشربيني ليست الأولى.. جميلات غنّى لهن «الهضبة»: إحداهن انفصل عنها بعد «كليبين»

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كعادة "الهضبة"، بعد ساعات من تسريب أغنيات ألبومه الجديد "معدي الناس"، تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عنه، وسرعان ما يصبح اسمه واسم الألبوم أكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صاحبت هذه المرة تلك الضجة شائعة ارتباطه بالفنانة الشابة دينا الشربيني، خاصة بعد تداول أغنية "أجمل عيون"، التى تأتى كلماتها بمدح في برج "الحوت"، وهو البرج الذي تنتمي "دينا" إليه، واعتقد البعض أن تلك الأغنية بمثابة اعتراف رسمي بعلاقتهما.

جدير بالذكر أن ذلك الموقف لم يكن الأول، فقدم "الهضبة" الكثير من الأغاني لأقرب الأشخاص إلى قلبه، لعل أبرزهم زوجته الأولى، شيرين رضا، وأولاده، ونرصد أبرزهم خلال التقرير التالى.

شيرين رضا

تعتبر الفنانة شيرين رضا أول زوجة في حياة "الهضبة" عمرو دياب، فأهدى لها الكثير من الأغاني في بداية مشواره الفني، لعل أبرزها أغنية "ماتخافيش" وأغنية "عيني منك".

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين رضا ظهرت في كليبات تلك الأغاني، فأغنية "ماتخافيش" صورت في منزلهما، وعن كواليس تصوير الأغنية تقول: "كان البيت مش مفروش بس كان عندنا مطبخ حلو وبكاونتر كبير، والمصور كان فرنساوي ولما شاف البيت قال عايز أصور هنا، ولما شافني قالي ممكن تصوري معانا، وكان أول كليب أصوره".

بينما لأغنية "عيني منك"، فتداولها عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حيث تعتبر من الفيديوهات النادرة للنجم الكبير عمرو دياب.

«نور»

قدم أيضًا "الهضبة"، خلال مشواره الفنى الطويل العديد من الأغنيات لأبنائه، وكانت البداية مع ابنته "نور" من زوجته السابقة الفنانة شيرين رضا، التي قدم لها أغنية "نور العين".

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جدير بالذكر "الكليب" تم اختياره ضمن أفضل 50 أغنية على مستوى العالم فى القرن العشرين.

«عبد الله وكنزي»

بعد زواجه من السعودية زينة عاشور وإنجابها "عبد الله" و"كنزي"، قدم لهما "الهضبة" أغنية "قمرين"، التى ظهر فيها "توأم" إشارة إلى توأمه.

«كنزي»​

قدم أيضًا أغنية منفصلة لـ"كنزى"، وذلك ضمن ألبوم "علم قلبى" الذى تم طرحه فى عام 2003.

«جانا»

كان للصغري أيضًا "جانا"، نصيب من أغاني "الهضبة"، فغني لها أغنية تحمل نفس الأسم في ألبومه "شفت الأيام"، الذى طرح فى سوق الكاست أواخر عام 2014.