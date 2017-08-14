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اعتقال ملياردير إسرائيلي مشتبه به في جرائم احتيال

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مصراوي Masrawy

اعتقال ملياردير إسرائيلي مشتبه به في جرائم احتيال

06:53 م الإثنين 14 أغسطس 2017

اعتقال ملياردير إسرائيلي مشتبه به في جرائم احتيال

اعتقال ملياردير إسرائيلي

تل أبيب - (د ب أ)
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية قطب الألماس بيني شتاينميتز وأربعة أشخاص آخرين اليوم الاثنين للاشتباه بهم فيما يتعلق بعقود ومعاملات وهمية بهدف غسل الأموال.

وأفادت الشرطة في بيان بأن التحقيق شمل معاملات عقارية في دولة أجنبية، ولكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل. وإلى جانب شتاينميتز، ألقت الشرطة القبض على تال سيلبرستين، الذي يعمل مستشارا لرئيس الوزراء النمساوي.

وألقي القبض على شتاينميتز ،وهو أحد رجال الأعمال الأكثر ثراء في إسرائيل، في ديسمبر الماضي في إطار تحقيق بشأن صفقات أجرتها شركته "بي.إس.جي.آر" للاستحواذ على مخزون لخام الحديد في دولة غينيا غربي أفريقيا. وأطلق سراحه بعد ذلك.

وقضت المحكمة اليوم الاثنين بتجديد احتجاز شتاينميتز وسيلبرستين أربعة أيام. ونفى الملياردير، خلال استجوابه خلال فترة احتجازه على ذمة التحقيق، الاتهامات الموجهة اليه، متهما الملياردير المجرى-الامريكي جورج سوروس بتمويل حملة اضطهاد سياسية ضده، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام محلية.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن الشرطة ألقت القبض على ديفيد جرانوت، الرئيس بالنيابة لشركة "بيزك" للاتصالات الاسرائيلية العملاقة، مع اثنين اخرين مشتبه فيهما. واطلق سراحهم اليوم الاثنين.

وداهمت الشرطة منازل ومكاتب المشتبه بهم صباح اليوم الاثنين.

وطرد الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي سيلبرستين بعد اعتقاله.

وقال الحزب في بيان "لقد انفصلنا عن مستشار لعب دورا هاما للغاية في فريق المستشار كريستيان كيرن لفترة طويلة".

ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم شتاينميتز ولا محاميه للتعليق. وكان شتاينميتز قد نفى قبل ذلك عبر محاميه يوفال ساسون ارتكاب أي جريمة فيما يتعلق بقضية الفساد في غينيا ، قائلا إن حكومة غينيا حاولت بشكل غير مشروع تجريد شركته من حقوق التعدين.

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