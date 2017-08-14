مصراوي Masrawy

ميركل تعارض ربط استقبال اللاجئين بالحصول على مساعدات مالية 06:50 م الإثنين 14 أغسطس 2017

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ)أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن عدم تأييدها لفكرة منافسها على المستشارية مارتن شولتس بشأن ربط مشاركة دول الاتحاد الأوروبي في توزيع اللاجئين بحصولهم على مخصصات مالية من الاتحاد.وقالت ميركل في مقابلة مع قناة "فونيكس" التليفزيونية وإذاعة ألمانية اليوم الاثنين: "لن يسير الأمر على هذا النحو أيضا".وأعربت عن عدم تأييدها لإمكانية أن تتحرر فرادى الدول من التزاماتها ببساطة، وقالت: "إن ذلك ليس التضامن الأوروبي الذي اتصوره".يشار إلى أن شولتس رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومرشحه لمنصب المستشار يسعى لتقليص منح دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي أموال من الاتحاد، إذا لم يشاركوا في استقبال لاجئين.ويتسبب توزيع اللاجئين في أوروبا في مواجهات حادة داخل الاتحاد الأوروبي منذ أعوام ولا يسير بشكل طبيعي.وقالت ميركل إن الانشقاق بين دول الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن يعد مؤسفا، مؤكدة أنها سوف تستمر في المكافحة من أجل تحقيق توزيع عادل للاجئين في أوروبا، وقالت: "إنها لوحة سميكة لابد من الحفر بها".وأكدت المستشارة أن أوروبا لا يمكن أن تحيا في هدوء إذا لم تهتم بالدول المجاورة لها، لافتة إلى أن أفريقيا تندرج ضمن الجوار بالنسبة لأوروبا.وأشارت ميركل إلى أن الاتحاد الأوروبي أخفق في بعض الأمور في هذا الشأن خلال الأعوام الماضية.ولكنها أكدت أن التعاون مع الدول الأفريقية تحسن جدا حاليا، مشددة على ضرورة أن يكون هدف ذلك هو الحيلولة دون فرار الأشخاص في أفريقيا إلى أوروبا وتوفير بدائل لهم في مواطنهم.وبالنظر إلى التدفق الكبير لطالبي اللجوء في ألمانيا قبل عامين –والأوضاع الفوضوية حينها، قالت ميركل: "عام 2015 لا يمكن وليس مسموحا أن يتكرر".وأكدت ميركل أن ألمانيا تعلمت من الأزمة، وقالت: "الموضوع لم يُحل ولكننا نسقنا وواجهنا كثيرا من الأمور".

إعلان

الأخبار المتعلقة

وصول مقاتلي سرايا أهل الشام ولاجئي عرسال إلى بلدة فليطة السورية

ميركل تدين أعمال العنف المتطرف في فيرجينا وتصفها بـ"المقززة"

ميركل: أقدر منافسي على المستشارية

غابرييل: ميركل ترضخ لسياسة ترامب بخصوص العسكرة

إعلان

إعلان