وصول مقاتلي سرايا أهل الشام ولاجئي عرسال إلى بلدة فليطة السورية

دمشق - (د ب أ):

وصلت الحافلات وسيارات الاسعاف، التي تقل مسلحي سرايا أهل الشام وعدد من اللاجئين السوريين، إلى بلدة فليطة في منطقة القلمون الغربي شمال غرب العاصمة دمشق، قادمة من شرق منطقة عرسال على الحدود السورية اللبنانية.

وقال مصدر إعلامي، مقرب من سرايا أهل الشام، لوكالة الأنباء الألمانية، إن حوالي "40 حافلة كبيرة تقل المسلحين وعائلاتهم وعدد من اللاجئين السوريين القادمين من مخيمات عرسال اللبنانية، ترافقها 14 سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر الدولي، إلى بلدة فليطة في ريف دمشق الشمالي الغربي".

وأكد المصدر أن "عددا من سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر السوري تتجمع في بلدة فليطة لنقل الجرحى من سيارات الصليب الأحمر إلى سيارات الهلال الأحمر السوري، على أن يتم نقل مسلحي سرايا أهل الشام وعائلاتهم وعدد من النازحين السوريين إلى منقطة الرحيبة حوالي 50 كيلومترا شمال شرق العاصمة دمشق، كما سيتوجه من تبقى منهم إلى منطقة عسال الورد شمال غرب العاصة دمشق".

كان مسلحو "سرايا أهل الشام" والمئات من العائلات السورية اللاجئة قد غادروا مخيمات عرسال شمال لبنان في وقت سابق اليوم الاثنين إلى سورية.

وتسيطر المعارضة السورية على منطقة الرحيبة في ريف دمشق الشرقي منذ منتصف عام 2013.