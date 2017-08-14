تأجيل مؤتمر "التعريفة الموحدة" لموانئ قناة السويس إلى الخميس

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أعلنت هيئة قناة السويس تأجيل موعد المؤتمر الصحفي لرئيسها الفريق مُهاب مميش رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، للإعلان عن "تفاصيل الفاتورة الموحدة" للموانئ البحرية الواقعة في منطقة القناة، على أن يعقد المؤتمر يوم الخميس المقبل، وتبدأ فعالياته في التاسعة صباحًا، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمدينة الإسماعيلية.

وكان وزير النقل أعلن، في تصريحات سابقة، تطبيق فاتورة موحدة مجمعة بالموانئ البحرية الواقعة في منطقة قناة السويس، على أن يتم تحصيلها من قبل هيئة قناة السويس، لافتًا إلى أن الفاتورة الموحدة تعتبر أول تفعيل لنظام الشباك الواحد بالموانئ، ما يسرع من الإجراءات ويقصر الوقت الذي كانت تستغرقه الشركات الملاحية بالموانئ.

وأكد وزير النقل أنه سيتم تطبيقها كمرحلة أولى على الموانئ البحرية الواقعة في منطقة قناة السويس، والتي تمر السفن القادمة إليها عبر القناة، ومنها شرق وغرب بورسعيد والسخنة والأدبية، على أن يتم تطبيقها فيما بعد كمرحلة ثانية على باقى الموانئ المصرية البحرية مثل الإسكندرية والدخيلة، مشيرًا إلى أن هذه الفاتورة ستشجع شركات الملاحة وستقضي على الروتين الذي كان يواجهه الوكلاء الملاحيين.

وكشفت مصادر رسمية أنه سيتم إصدار فاتورة واحدة لشركات الملاحة بدلاً من الفواتير المتعددة التى كان يتم إصدارها لكل جهة عاملة بالموانئ، على أن يتم تقديمها لهيئة قناة السويس التي تتولى التحصيل نيابة عن باقي الجهات المختلفة، لافتةً إلى أن الفاتورة تتضمن ثلاث حسابات بنكية أحدها بالجنيه المصري ويتم من خلاله إيداع رسوم إدارات الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الداخلية، حيث تحصل كل جهة من هذه الجهات رسومها من هذا الحساب.

ويكون الحساب الثاني بالدولار لصالح هيئة قناة السويس، ويتم من خلاله إيداع رسوم العبور بهيئة قناة السويس، فضلاً عن حساب ثالث بالدولار يتم من خلاله إيداع رسوم الموانئ التابعة لوزارة النقل من تراكي وقاطرات وخلافه. ​