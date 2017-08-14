مواطنو كينيا يتجاهلون دعوة المعارضة للإضراب

نيروبي - (د ب أ):

تجاهل الكثير من الكينيين دعوة المعارضة إلى عدم الذهاب إلى العمل اليوم الاثنين للاحتجاج على ما تعتبره تزويرا للانتخابات، حيث استمرت الحياة بشكل طبيعي إلى حد كبير في وسط نيروبي.

وتم فتح المتاجر وتشغيل وسائل النقل العام، وخرج الكثيرون إلى الشوارع.

وفاز الرئيس أوهورو كينياتا (55 عاما) بولاية ثانية بحصوله على نسبة 54 بالمئة من الأصوات. بينما حصل زعيم المعارضة رايلا اودينجا (72 عاما) على 7ر44 بالمئة في انتخابات الاسبوع الماضي.

إلا أن المعارضة رفضت النتائج واعتبرتها تزويرا.

وفى خطاب بثه التليفزيون اليوم الاثنين، قال كينياتا إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها.

وقال كينياتا "لكننا كحكومة لن نسمح بخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات والنهب لأن ملايين الكينيين يرغبون في ممارسة اعمالهم كما كانوا يفعلون من قبل".

وكان اودينجا قد حث الكينيين أمس على عدم التوجه إلى أعمالهم اليوم وقال إن المعارضة ستعلن استراتيجيتها غدا الثلاثاء.

في الوقت نفسه، قوبلت الدعوة باستجابة أوسع في معاقل أودينجا ذات الدخل المنخفض. وقال إيليا أويش، وهو عامل في مصنع بحي ماثيري الفقير في نيروبي، حيث ظلت العديد من المحلات التجارية مغلقة "أغلبية الناس الذين أعرفهم لم يخرجوا للعمل"