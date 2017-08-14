الكرملين: بوتين وروحاني يؤكدان مواصلة التنسيق لتسوية الأزمة السورية

موسكو - (د ب ا):

أكدت روسيا وإيران على مواصلة التنسيق بينهما لتسوية الأزمة السورية،بحسب بيان اصدره الكرملين اليوم الاثنين.

وقال الكرملين: "بمبادرة من الجانب الإيراني جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية إيران الإسلامية حسن روحاني، وقام روحاني بتهنئة بوتين بتنصيبه لرئاسة الجمهورية يوم 5 أغسطس، وتمنى له النجاح في مواصلة العمل في منصب الرئيس الإيراني"،بحسب وكالة سبوتنيك.



كما ناقش الرئيسان، وفقا للبيان، التعاون الثنائي بين البلدين بما في ذلك المشاريع المشتركة في قطاع النفط، والطاقة، والنقل.

وجاء في البيان: "تم مناقشة تقدم التعاون الثنائي، بما في ذلك تنفيذ المشاريع المشتركة في مجال النفط، والطاقة الكهربائية، والنقل، بالإضافة الى بعض مسائل التعاون الثنائي".

وتابع: "خلال تبادل الآراء حول المسائل القائمة للوضع السوري، تم التأكيد على الاهتمام في مواصلة تنسيق الجهود المشتركة التي تصب في مصلحة تسوية الأزمة".

يذكر أن روسيا وإيران تدعمان حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في قتاله ضد المعارضة المسلحة والتنظيمات المتطرفة.