وزير الصحة يبحث مع سفير الأردن بالقاهرة التعاون في مجال الدواء

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان اليوم السفير على العايد سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى مصر ، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية لبحث سبل التعاون بين البلدين فى مجال الصحة والدواء ، وذلك بمقر مركز تدريب الاطباء بالعباسية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول تفعيل توصيات اجتماع الدورة السابعة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة والتى عقدت فى عمان فى الفترة من 24 الى 27 يوليو الماضى برئاسة السيد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف مجاهد، أنه بمجال الصحة سيتم الحاق أطباء من الجانب الاردنى لبرنامج الزمالة المصرية، للاستفادة من الخبرات المصرية، وتبادل الخبرات فى مجال السجلات الالكترونية للمواليد والوفيات، بيما يعود بالنفع على الجانبين.

وأشار مجاهد، إلى أنه في مجال الدواء سيتم الإسراع في تسجيل الأدوية الأردنية في مصر لزيادة عدد الأدوية الأردنية المسجلة في مصر.

كما سيتم الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال التفتيش على مصانع الدواء من خلال زيارات لمواقع تصنيعية أردنية، لافتا الى موافقة الجانب الاردنى على طلب الجانب المصرى فيما يخص التدريب، على أن يتم تحديد المواضيع والعدد ضمن خطة زمنية من قبل الجانب المصرى وتوقيع اتفاقية خاصة بالتدريب التبادلى بين الطرفين.