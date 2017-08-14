​رئيس الوزرء: حريصون على تقديم التيسيرات اللازمة لجميع النقابات المهنية

كتب- محمد غايات:

عقد رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، اجتماعين مع مجموعة من رؤساء النقابات المهنية، ضم الأول نقيبي الزراعيين، والبيطريين بحضور وزير الزراعة، بينما ضم الثاني نقباء: الصيادلة، والعلاج الطبيعي، والأسنان، وذلك بحضور وزير الصحة.

وأعرب المهندس شريف إسماعيل- خلال الاجتماعين عن تقدير الحكومة للدور الوطني الذي تقوم به النقابات المهنية في دعم جهود الدولة لدفع عجلة البناء والتنمية.

وأشار إسماعيل إلى أن تلك المساندة تمثل ضمانة هامة لزيادة قدرة الدولة وصلابتها في مجابهة التحديات، وتجاوز الصعوبات والمضي في طريقها لتنفيذ برنامجها الوطني لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن بناء المستقبل الذي يلبي تطلعات أبناء هذا الوطن، يتطلب تكاتف سواعد جميع ممثلي المجتمع المصري لبناء دولة حديثة.

يأتي ذلك في إطار جولة جديدة يقوم بها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء من الحوار المجتمعي الموسع الذي تبادر الحكومة بإجرائه مع مختلف مكونات المجتمع ورموزه وأصحاب الرأي والفكر.

ويأتي ذلك استمرارًا لنهجها في طرح ومناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام على جميع الأصعدة، وإيضاح الحقائق بمنتهى الشفافية حول ما تتخذه الحكومة من إجراءات وقرارات لاسيما فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، والاستماع لمختلف الرؤى والأفكار، والمقترحات للاستفادة منها.

وأشار رئيس الوزراء إلى ملف التدريب وأهمية التوسع فيه وإتاحة برامج متنوعة، لتوفير كوادر فنية مدربة على أحدث النظم والتكنولوجيا في مختلف المجالات، بما يلبى احتياجات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أوالدولي، هذا فضلاً عن مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها، من خلال ضخ المزيد من العناصر والكوادر الفنية المدربة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية لزيادة معدلات تنفيذها، وسرعة الانتهاء منها.

وأشار المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة فى التواصل مع جميع النقابات المهنية، مؤكداً عقد المزيد من اللقاءات والاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع رؤساء وممثلى النقابات المهنية، وتقديم التيسيرات اللازمة لها كافة، لتقوم بدورها الهام والمحوري في دعم جهود التنمية.

واستعرض رئيس الوزراء- خلال الاجتماعين- العديد من المقترحات والرؤى من جانب رؤساء النقابات التي تتعلق بدفع عجلة التنمية والإنتاج في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق أهداف البرامج التي تتبنى الدولة تنفيذها فى مختلف القطاعات خلال هذه المرحلة.