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رئيس الوزراء يوجه بتقديم جميع التسهيلات لمبادرة التعليم المصرية- اليابانية

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يوجه بتقديم جميع التسهيلات لمبادرة التعليم المصرية- اليابانية

05:58 م الإثنين 14 أغسطس 2017

رئيس الوزراء يوجه بتقديم جميع التسهيلات لمبادرة التعليم المصرية- اليابانية

الاجتماع

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة لبناء المدارس اليابانية، جاء ذلك بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وقال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن "إسماعيل" أشاد في مستهل الاجتماع بمبادرة التعليم المصريةـ اليابانية التي تأتي في إطار ما يمكن أن تقدمه التجربة اليابانية في التعليم، مع تطبيق آليات جديدة في الإدارة فضلاً عن الاهتمام بالأنشطة التربوية المدرسية التي تدعم المهارات الخاصة وتهتم ببناء الشخصية.

كما وجه رئيس الوزراء بضرورة ضرورة تقديم جميع التسهيلات وتوفير الإمكانات المطلوبة كافة، لإنجاح تلك المبادرة التي ستسهم في إعداد أجيال قادمة من الطلاب القادرين علي الإبتكار ويملكون روح المنافسة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الجهود المبذولة فيما يتعلق ببناء المدارس اليابانية كتجربة جديدة تثرى منظومة التعليم في ، فضلاً عن عدد من المقترحات الخاصة بأسلوب عمل تلك المدارس، وذلك في ضوء الأولوية التي توليها لهذا القطاع الحيوى.

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