مميش: نتواصل مع مجلس النواب لوضع حوافز ضمن قانون الاستثمار الموحد

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، على هامش اجتماعه الدوري بالعاملين بالمنطقة الاقتصادية والموانئ التابعة لها، إن عملية الاستثمار في المنطقة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية تسير بخطى ثابتة وناجحة، وحققت خلال الأشهر القليلة الماضية نتائج مرضية، لافتًا إلى أن المنطقة تحظى باهتمام المستثمرين.

وأضاف مميش، أن هناك تواصل وتنسيق مع وزارة الاستثمار ورئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس للعمل على وضع حوافز ومزايا تناسب مقومات المنطقة الاقتصادية من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد، مشيًرا إلى وجود لجنة قانونية من الهيئة تتعاون مع المجلس والوزارة في الوصول إلى تشريع خاص بالمنطقة الاقتصادية لرفع تصنيف المنطقة ضمن المناطق الاقتصادية العالمية.

وفي هذا السياق أكد الفريق اهتمام القيادة السياسية بمشروعات المنطقة وضرورة ضخ استثمارات بها والتسهيل على المستثمرين، مشيرًا إلى أنه سيزور فيتنام وسنغافورة خلال الأسبوع المقبل ووزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، لبحث سبل التعاون مع كبرى الشركات السنغافورية والفيتنامية في عدد من المجالات، وكذلك مقابلة مسؤولي عدد من الخطوط الملاحية لبحث جذب عدد منها للعمل في موانئ المنطقة.