النيابة الإدارية تحظر على القضاة التحدث لوسائل الإعلام خلال المعاينات

كتب - عمرو علي:

أصدرت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله، الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2017، وحذرت فيه القضاة من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام والصحافة، أو قبول إجراء اللقاءات أثناء إجراءات الانتقال والمعاينة، وتفتيش أماكن العمل ومنازل وأشخاص المتهمين.

وأكدت النيابة الإدارية أن مركز الإعلام برئاسة النيابة الإدارية دون غيره هو المختص برصد الوقائع والأحداث الجارية التي تثار إعلاميًا أو صحفيًا، وعرضها فوراً لإحالتها للتحقيق، وأيضاً هو المختص بإصدار البيانات والتصريحات بعد العرض على رئيس الهيئة.

وأشارت النيابة الإدارية الى أن القواعد المقررة بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبالتعليمات العامة للنيابات، قد نظمت إجراءات الانتقال والمعاينة وتفتيش أماكن العمل ومنازل أشخاص المتهمين، وكذلك فقد نظم الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2017 بعض الأحكام ذات الصلة بهذه الإجراءات.

وكانت التعليمات العامة للنيابات قد حذرت إذاعة أسرار القضايا أو الأوراق المتداولة أو إفشاء أسرارها، وأوجبت كتمان مجريات التحقيق، ضمانا لسيره في مجراه الطبيعي.