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"تحريات الشرطة حول مقتل ريجيني".. أبرز ما دار بين النائب العام ونظيره الإيطالي

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مصراوي Masrawy

"تحريات الشرطة حول مقتل ريجيني".. أبرز ما دار بين النائب العام ونظيره الإيطالي

05:48 م الإثنين 14 أغسطس 2017

ريجيني

كتب – طارق سمير:

أصدر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بيانًا مشتركًا من النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية لدى محكمة روما الإيطالية، بشأن التحقيقات حول مقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني".

وقالت النيابة العامة في بيانها اليوم الإثنين، إنه جرى اتصال تليفوني بين النائب العام المصري ونائب الجمهورية في روما بغرض المشاركة والتشاور واطلاع الجانب الإيطالي على أخر مستجدات التحقيقات التي يتولاها فريق التحقيق من النيابة العامة المصرية عقب اللقاء السادس لوفدي النيابتين في شهر مايو الماضي.

ودار الحديث على وجه الخصوص في شأن سؤال بعض ضباط الشرطة عن تحرياتهم التي أجروها عقب بلاغ نقيب الباعة الجائلين بالقاهرة، وكذلك في شأن أنشطة استرجاع البيانات الخاصة بكاميرات محطة مترو الانفاق، والتي عُهد بها إلى شركة أجنبية، وهو الإجراء الذي اتفق على مشاركة الجانب الإيطالي فيه.

وقدم نائب عام روما في نهاية الاتصال الهاتفي، الشكر للنيابة العامة المصرية على العمل المبذول لما يشكله من خطوة إلى الأمام في طريق التعاون بين النيابتين، واتفق أيضا على عقد لقاء جديد بين مكتبي النائب العام المصري والإيطالي عقب لقاء شهر سبتمبر للتشاور حول ما تم التوصل إليه والتطورات المحتملة للتحقيقات في القضية.

وأكد الجانبان في النهاية على استمرار التعاون الإيجابي بينهما وصولا إلى الحقيقة في شأن الظروف التي أدت إلى اختفاء ومقتل الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني".

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