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عالم أزهري: الزكاة بمال الحج يساوي 70 حجة

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عالم أزهري: الزكاة بمال الحج يساوي 70 حجة عالم أزهري: الزكاة بمال الحج يساوي 70 حجة

التحرير

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قال الشيخ مصطفى راشد، العالم الأزهري، إنه عندما شرعَ الله الحج، كان الهدف الرئيسي تجميع المسلمين لذكر الله، وقضاء مصالح لهم، ولم يُلزم غير المقتدر بالحج بعد أداء الزكاة وكفالة أهله وجيرانه، لأن قصد الشارع الاٌلهى الرئيسى هو العدالة والكفالة الاجتماعية.

وأوضح مصطفى راشد، عبر صفحته الشحصية على الفيس بوك، أن فرض الزكاة مقدم على فرض الحج؛ لأن الهدف صالح الخليقة ، فالزكاة أعلى درجة ومنزلة عن الحج عند الله، مكملًا: "الشارع الإلهى عندما جعل فرض الزكاة مقدم على الحج، لم يكن هباء، لأن حق العبد على العبد يُقدم على حق الرب؛ لأن الرب ليس فى احتياج للعبد، ولأن الكفالة الاجتماعية عن طريق الزكاة هي من أولى مقاصد الشارع الإلهى".

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وأكد أن الله تعالى كتب لكل حاج ثواب حجة، وكتب لك ثواب سبعين حجة، لأن الحج معنى روحى، والله موجود فى كل مكان، معقبًا: "من منا لايرى أطفال الشوارع ومن يأكلون من الزبالة، وطوابير الخبز، وعنوسة الشباب، والأطفال الذين يموتون لعجز أهاليهم عن توفير الغذاء والعلاج، ومن يموتون فى مراكب الهجرة غير الشرعية هروباً من الفقر والموت، بخلاف المحتاجون من أسرته وأقاربه وجيرانه وأهل بلدته".

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