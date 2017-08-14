لماذا يحارب «الخطيب وحمدي وشوبير» إقامة الجمعية العمومية للأهلي على يومين؟

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حالة من الاستياء بين أعضاء النادي الأهلي، بسبب محاولات البعض عرقلة إقامة الجمعية العمومية على يومين بمقري النادي بمدينة نصر والجزيرة، خاصة أن إقامة الجمعية على يومين ستمنحهم الفرصة للتصويت والمشاركة فى وضع اللائحة الخاصة للنادي دون ضغوط بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتزاحم الشديد الذى يشهده مقر الجزيرة عند إقامة الجمعيات العمومية فيه.

وأكد عدد من أعضاء النادي فى جلساتهم أن هناك حرب على مجلس محمود طاهر، بسبب إصراره على إقامة الجمعية العمومية على يومين ليس لأنه يخالف اللوائح مثلما يردد البعض ولكن لأن هناك مخاوف من إقرار لائحة المجلس التي سيتم من خلالها إقامة الإنتخابات فى مقري النادى بمدينة نصر والجزيرة، وهو ما يعني حضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للإنتخابات، وهو ما يرفضه رجال الحرس القديم وعلى رأسهم أحمد شوبير الذى يهاجم المجلس ليلًا ونهارًا من أجل تفويت الفرصة على المجلس.

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وأنضم لشوبير إلى عدلي القيعي الذى لم يكتف بالإعتراض على قرار مجلس الإدارة في برنامج ملك وكتابة بقناة الأهلي التي يعمل فيها بل وهاجم المجلس وقراره فى فضائية أخرى.

أعضاء الأهلي يؤكدون على أن حسن حمدي رئيس الأهلى السابق ومحمود الخطيب المرشح المحتمل هما اللذان يحرضان الأبواق الإعلامية لمنع إقامة الجمعية العمومية على يومين بحجة مخالفة اللوائح تارة وتفتيت الأهلي تارة أخرى دون النظر لمصلحة الأعضاء أنفسهم.