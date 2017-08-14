الصليب الأحمر: ارتفاع عدد الوفيات إثر الفيضانات في سيراليون إلى 312

سكان يحاولون عبور الطرقات التي تحولت إلى أنهار من

(أ ف ب):

أفاد المتحدث باسم الصليب الأحمر في سيراليون، الإثنين، بأن 312 شخصا لقوا حتفهم جراء فيضانات ضخمة ضربت العاصمة فريتاون، بعدما كانت حصيلة سابقة أشارت إلى وفاة 180.

وقال باتريك ماساكوا لوكالة فرانس برس، إن الحصيلة قد تواصل ارتفاعها في وقت لا يزال فريقه يحصي الأضرار في المناطق المنكوبة في فريتاون، حيث غمرت الأمطار الغزيرة المنازل وتسببت بانزلاق التربة.

وأفاد أخصائي تشريح الجثث في مستشفى كونوت في فريتاون محمد سنه أن المنشأة التي يعمل بها استقبلت وحدها 180 جثة حتى الآن، العديد منها لأطفال، فيما لم يعد لديه مكان لاستقبال المزيد بسبب العدد "الهائل" للجثث التي نقلت إلى المركز الطبي.

وأضاف أن عددا آخر من الجثث نقل إلى مستشفيات خاصة.

وأظهرت صور حصلت عليها وكالة فرانس برس كتلا ضخمة من الوحل البرتقالي الغامق تنزلق على شارع منحدر بشكل حاد فيما بدا أشخاص في مقاطع فيديو نشرها السكان المحليون عبر الانترنت تغمرهم المياه حتى صدورهم يحاولون اجتياز المياه الموحلة.

وتضرب الفيضانات فريتاون، وهي مدينة ساحلية مكتظة يبلغ عدد سكانها 1,2 مليون نسمة، كل عام اثر استمرار هطول الأمطار عدة أشهر وهو ما يدمر المساكن المؤقتة فيها ويزيد من مخاطر انتقال أمراض مثل الكوليرا.

وكانت سيراليون بين دول غرب افريقيا التي طالها انتشار فيروس "ايبولا" عام 2014 الذي فتك بأكثر من 4000 شخص في البلد الذي يعيش نحو 60 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر، بحسب برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة.