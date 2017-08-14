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هيئة الأركان الأمريكية: مستعدون لاستخدام قدراتنا العسكرية ضد بيونجيانج

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مصراوي Masrawy

هيئة الأركان الأمريكية: مستعدون لاستخدام قدراتنا العسكرية ضد بيونجيانج

04:46 م الإثنين 14 أغسطس 2017

هيئة الأركان الأمريكية: مستعدون لاستخدام قدراتنا العسكرية ضد بيونجيانج

الجنرال جوزيف دانفورد

سول- أ ش أ:

صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد اليوم، الإثنين، أن بلده تسعى لحل الأزمة مع سلميا إلا أنها تظل مستعدة لاستخدام كامل قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها وحلفائها في حال وقوع استفزازات.

وذكرت "إيه بي سي" الأمريكية، أن تصريحات دانفورد تأتي في إطار زيارته إلى كوريا الجنوبية والتي عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين عسكريين وسياسيين بكوريا الجنوبية في محاولة لتهدئة التوترات بين الرئيس دونالد وكوريا الشمالية وفي الوقت نفسه إبداء استعداد لدعم التهديدات التي أطلقها الرئيس في حال الحاجة إلى ذلك.

وكان دانفورد أخبر صحفيين مرافقين له في رحلته إلى آسيا أنه يهدف إلى "جس النبض بالمنطقة" وأنه سيناقش الخيارات العسكرية في حال فشلت حملة الضغط الدبلوماسية والاقتصادية كما أكد أنه يبحث الخروج من الموقف دون الدخول في حرب.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد هدد كوريا الشمالية بأن الجيش على أهبة الاستعداد للرد على استفزازات كوريا الشمالية فيما هددت كوريا الشمالية بضرب جزيرة "جوام" الأمريكية والتي تقع على بعد نحو 3200 كيلومتر من عاصمتها بيونجيانج.

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