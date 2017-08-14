السيسي: نهتم بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا

كتبت- نورا ممدوح:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تسعى لتعزيز حجم التبادل التجاري والنشاط الاقتصادي مع تنزانيا، مؤكدا أن العلاقات المصرية التنزانية متميزة على مدار التاريخ.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التنزانى ماجوفولي، بعد انتهاء جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين في مستهل جولة إفريقية تشمل عدة دول وتستغرق 4 أيام.

أضاف السيسي: "مهتمون بزيادة حجم التبادبل التجاري بين البلدين و نتخذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتعزيز التبادل الاقتصادي بين مصر و تنزانيا، مؤكدا أننا نحرص على المشاركة المستمرة في مجالي الري والزراعة".

وتابع: "نحرص على التشاور المستمر مع الجانب التنزاني، ونشيد بمواقف تنزانيا إزاء قضايا القارة".

وأردف السيسي: "أشيد بجهود الرئيس التنزاني الملموسة خاصة في مجال مكافحة الفساد وأجدد الدعوة للرئيس تنزانيا لزيارة مصر".