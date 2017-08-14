7 فنانين علقوا على «الكلاسيكو».. أحدهم: رونالدو مغرور ولا يستحق التشجيع

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حرص عدد من نجوم الوسط الفني، أمس الأحد، على متابعة مباراة كلاسيكو السوبر الإسباني على ملعب كامب نو، والتي انتهت بفوز ريال مدريد على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشهدت المباراة تألق "كريستيانو رونالدو" نجم ريال مدريد رغم طرده، ولكن واصل المدير الفني للنادي "زين الدين زيدان" نتائجه المبهرة.

ونستعرض فيما يلي عدد من الفنانين الذين علقوا على مباراة الكلاسيكو..

1- يارا

المطربة اللبنانينة "يارا" معروفة بحبها الشديد لفريق برشلونة، وحرصت على حضور المباراة ومتابعتها لحظة بلحظة، ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" صورة لها بالأمس من أمام ستاد "الكامب نو"، وكانت تتمنى الفوز لفريقها المفضل، وبعد بداية المبارة غرّدت: "عندما يكون الأسطورة #ميسي قدوة للاعبين آخرين هيك بيصير.. برشلونه تقليد تايم"، ولكن عقب خسارة فريقها قالت: "حظًا سعيدًا لبرشلونة.. برشلونة دائمًا وأبدًا".

2- محمد هنيدي

حرص الفنان "محمد هنيدي" على تهنئة فريق "ريال مدريد" بالفوز على برشلونة بطريقة كوميدية، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" صورة للاعب "كريستيانو رونالدو"، وأسفلها صورة له من فيلم "وش إجرام"، وعلّق عليها: "مبروك".

3- مي عز الدين

نشرت الفنانة "مي عز الدين" عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" صورة للاعب برشلونة السابق "نيمار"، وعلّقت عليها: "نحن حقًا نفتقدك في برشلونة".

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4- يوسف الشريف

أبدى الفنان "يوسف الشريف" قبل بداية المباراة تخوفه من النتيجة، وقال عبر "تويتر": "مش عارف ليه قلبي مش مطمن.. ربنا يستر"، وحدث ما كان خائفًا منه الشريف، حيث انهزم فريقه المفضل "برشلونة"، فأعقبه بنشر صورة له مع زوجته إنجي علاء، قائلًا: "بعد المباراة شوارع برشلونة حزينة.. ماعدا إنجي".

5- إنجي علاء

مصممة الأزياء والكاتبة الشهيرة "إنجي علاء"، زوجة الفنان "يوسف الشريف"، تشجع نادي "ريال مدريد"، وعقب هزيمة فريق زوجها المفضل أمام النادي حرصت على مواساته عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قائلة: "معلش يا حبيبي المرة الجاية يكسبوا عشانك أنت، بس النهاردة هلا مدريد".

6- نبيل الحفاوي

انتقد الفنان "نبيل الحلفاوي" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قيام "رونالدو" بخلع قميصه في الملعب مما عرضه للطرد، وكتب "الحلفاوي": "بعد تصرفات رونالدو في الملعب اليوم وغروره وحرمان فريقه من جهوده ودفعه للحكم.. مهما كان مستواه كلاعب لا أراه جديرا بالتشجيع"، وهو ما عرضه لانتقاد الكثيرين عبر "تويتر".

7- آيتن عامر

بطريقة كوميدية، علقت الفنانة "آيتن عامر" عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" على طرد اللاعب "كريستيانو رونالدو"، قائلة: "هو نزل من هنا، جاب جووول من هنا، قام قالع كده، قام واخد عين من 92 مليون مصري، قام مطرود من هنا".