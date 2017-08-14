الأوقاف تطالب الأئمة بالبعد عن «النعرات السياسية والطائفية» أثناء الحج

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قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة بدأت التوعية الدينية بشأن الحج قبل نحو 4 أشهر في المساجد على مستوى الجمهورية، وتم عقد دورات تدريبية لأكثر من 70 إماما من حملة الدكتوراه والماجستير من مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيكون هؤلاء الأئمة مرافقين لبعثات الحج من الجمعيات والمؤسسات المختلفة.

ولفت طايع خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم لبحث ترتيبات الحج، إلي أنه تم التأكيد على الأئمة بالبعد عن النعرات السياسية والطائفية وعدم الخروج بالشعيرة عن الهدف منها، وعدم رفع شعارات لها أبعاد سياسية وغيره.

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وعقب الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، بتأكيد ضرورة ضمان أن يكون الأئمة والدعاة المرافقين لبعثات الحج السياحي وغيره من أئمة الوسطية.