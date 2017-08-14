مميش: عملية الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية تسير بخطى ثابتة

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أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن عملية الاستثمار في المنطقة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية، تسير بخطى ثابتة وناجحة، وحققت خلال الشهور القليلة الماضية نتائج مرضية.

وأشار مميش، خلال اجتماعه الدوري بالعاملين بالمنطقة الاقتصادية والموانئ التابعة لها اليوم الاثنين، إلى أن المنطقة تحظى باهتمام المستثمرين، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على تنويع مصادر الاستثمار في المنطقة لتكون ضمن أولويات كبرى الشركات العالمية العاملة في المجالات المختلفة.

وأضاف الفريق مميش، أن هناك تواصل وتنسيق مع وزارة الاستثمار ورئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، للعمل على وضع حوافز ومزايا تناسب مقومات المنطقة الاقتصادية من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد، مشيرًا إلى وجود لجنة قانونية من الهيئة تتعاون مع المجلس والوزارة في الوصول إلى تشريع خاص بالمنطقة الاقتصادية لرفع تصنيف المنطقة ضمن المناطق الاقتصادية العالمية.

وأكد على اهتمام القيادة السياسية بمشروعات المنطقة، وضرورة ضخ استثمارات بها والتسهيل على المستثمرين، مشيرًا إلى أنه سيزور فيتنام وسنغافورة خلال الأسبوع المقبل، ووزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، لبحث سبل التعاون مع كبرى الشركات السنغافورية والفيتنامية في عدد من المجالات، وكذلك مقابلة مسؤولي عدد من الخطوط الملاحية، لبحث جذب عدد منها للعمل في موانئ المنطقة.

ومن جانبه، صرح اللواء بحري محفوظ طه، أنه حاليًا يتم التباحث حول توقيع اتفاقية مبدئية لإنشاء مصنع للصناعات النسيجية خلال زيارة وفد من المنطقة الاقتصادية يترأسه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية للصين على مساحة 1.2 مليون متر مربع بتكلفة استثمارية 6.2 مليار دولار على مرحلتين، المرحلة الأولى 2.5 مليار دولار وتشغيل 15 ألف عامل والمرحلة الثانية 30 ألف عامل.

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وأضاف محفوظ أنه يتم بحث حاليًا إنشاء مركز لوجستي في المنطقة بالاشتراك مع شركة "تشاينا شيبنج" أكبر شركة خط ملاحي في العالم، بالإضافة إلى الموافقة المبدئية على مشروع تجميع السيارات بالمنطقة الجنوبية.

فيما أكد اللواء بحري عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، خلال الاجتماع أن المنطقة الشمالية شهدت نموًا ملحوظًا في بعض قطاعات الاستثمار من خلال بعض الإجراءات ومن خلال طلبات بعض الشركات الأجنبية للاستثمار في المنطقة، حيث شهدت أعمال التراخيص بالموانئ زيادة قدرها 3 ملايين دولار.

وبالنسبة للمنطقة الروسية في شرق بورسعيد، صرح بأنه يتم حاليًا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتوقيع اتفاقية بشأنها قريبًا، بالإضافة إلى العمل على دراسة طلبات بعض الشركات للاستثمار في منطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا)، حيث يتم دراسة مشروع إنشاء مجمع صناعي لإنتاج السليكون والذي سيكون نواة لبعض الصناعات في منطقة وادي التكنولوجيا.

كما أن منطقة القنطرة غرب يتم العمل فيها في ثلاثة اتجاهات من خلال المطور الصناعي شركة أيادي والذي سيعمل على تجهيز مساحة 1 كيلو متر مربع من المنطقة والترويج لها للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال بعض المستثمرين في الإسماعيلية، ومن خلال اتحاد جمعيات مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه قريبا ستشهد المنطقة تشغيل أول محطة حاويات في شرق بورسعيد.